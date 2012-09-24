вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытия
Фоторепортаж

Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытияThe Village проследил за работой строителей в центре столицы

Фоторепортаж

Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытия The Village проследил за работой строителей в центре столицы

Город

В России хотят создать мобильное приложение для мигрантов

С таким предложением выступил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов

2
Город

В России хотят создать мобильное приложение для мигрантов С таким предложением выступил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов

Город

Цитата дня: Илье Варламову не понравилась укладка

Основатель фонда «Городские проекты» Илья Варламов раскритиковал укладку плитки в пешеходных зонах в центре Москвы.

1
Город

Цитата дня: Илье Варламову не понравилась укладка Основатель фонда «Городские проекты» Илья Варламов раскритиковал укладку плитки в пешеходных зонах в центре Москвы.

Город

Цифра дня: Сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Дегтярёв рассказал, сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве

7
Город

Цифра дня: Сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Дегтярёв рассказал, сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве

Город

В Москве построят 17 гостиниц для гастарбайтеров

К 2016 году в Москве появятся 11 гостиниц для гастарбайтеров, ещё шесть «гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства» должны построить к 2025 году.

2
Город

В Москве построят 17 гостиниц для гастарбайтеров К 2016 году в Москве появятся 11 гостиниц для гастарбайтеров, ещё шесть «гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства» должны построить к 2025 году.

Инфраструктура

В новой Москве построят город для гастарбайтеров

В Мамырях появится торговый город «Лотос-сити» для гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья, где они будут не только работать, но и жить.

5
Инфраструктура

В новой Москве построят город для гастарбайтеров В Мамырях появится торговый город «Лотос-сити» для гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья, где они будут не только работать, но и жить.