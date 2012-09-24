Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытияThe Village проследил за работой строителей в центре столицы
Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытия The Village проследил за работой строителей в центре столицы
В России хотят создать мобильное приложение для мигрантов
С таким предложением выступил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов
В России хотят создать мобильное приложение для мигрантов С таким предложением выступил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов
Цитата дня: Илье Варламову не понравилась укладка
Основатель фонда «Городские проекты» Илья Варламов раскритиковал укладку плитки в пешеходных зонах в центре Москвы.
Цитата дня: Илье Варламову не понравилась укладка Основатель фонда «Городские проекты» Илья Варламов раскритиковал укладку плитки в пешеходных зонах в центре Москвы.
Цифра дня: Сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Дегтярёв рассказал, сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве
Цифра дня: Сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Дегтярёв рассказал, сколько строителей-гастарбайтеров работают в Москве
В Москве построят 17 гостиниц для гастарбайтеров
К 2016 году в Москве появятся 11 гостиниц для гастарбайтеров, ещё шесть «гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства» должны построить к 2025 году.
В Москве построят 17 гостиниц для гастарбайтеров К 2016 году в Москве появятся 11 гостиниц для гастарбайтеров, ещё шесть «гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства» должны построить к 2025 году.
В новой Москве построят город для гастарбайтеров
В Мамырях появится торговый город «Лотос-сити» для гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья, где они будут не только работать, но и жить.