«Трансперенси» — о махинациях ведущего КВН Александра Маслякова
Организатора юмористического шоу уволили с поста директора ГУП после жалобы антикоррупционеров
Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.
Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.
От премьера президенту: Кинотеатр «Гавана» не хотят отдавать КВН Арендаторы «Гаваны» просят Сергея Собянина отменить решение Владимира Путина о передаче бюджетного кинотеатра Клубу веселых и находчивых.
Soy cuba Всё детство я слышала рассказы об острове свободы от папиной сестры и её мужа. И поездка на другой край планеты не рассматривалась как реальность. Потом что-то переключилось, и ровно три года назад я купила билет Москва-Гавана, собрала рюкзак и поехала. Поехала с девушкой которую видела до этого два раза в жизни, ничего не планируя, не о чём не раздумывая. На работе отпуска мне никто...