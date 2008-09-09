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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Вкусвилл» отозвал партию взрывающейся «Пузировки»

Но она вернется!

«Вкусвилл» отозвал партию взрывающейся «Пузировки»

Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения

Ограниченная партия продается только в Сингапуре!

Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения

Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы

Пряный напиток будет продаваться до марта

Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta

Ввести 20%-ный налог на газировку

В правительстве предложили меры по борьбе с ожирением

Ввести 20%-ный налог на газировку

Rambler&Co запустит сервис по продаже попкорна и напитков в кинотеатрах

В дальнейшем ассортимент площадки планируется расширить за счет сувениров по мотивам популярных фильмов

Rambler&Co запустит сервис по продаже попкорна и напитков в кинотеатрах

Минфин определился с величиной акциза на газировку

В ведомстве подсчитали, что новый сбор может принести в казну несколько десятков миллиардов рублей

Минфин определился с величиной акциза на газировку

Ввести акцизы на чипсы и газировку

Предполагается, что это позволит не только улучшить здоровье нации, но и пополнить бюджет

Ввести акцизы на чипсы и газировку

Новая покупка Airbnb, стоимость Business Insider и домашняя газировка от Coca-Cola

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Airbnb, стоимость Business Insider и домашняя газировка от Coca-Cola

В России прекращаются продажи Coca-Cola Light

Вместо неё на прилавках появится новая Coca-Cola Zero

В России прекращаются продажи Coca-Cola Light

Где дешевле Dr Pepper
Где дешевле Dr Pepper The Village начинает новую рубрику, в которой будет выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле Dr Pepper

Где дешевле Dr Pepper
The Village начинает новую рубрику, в которой будет выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

Продавать газировку только по паспорту

В Общественной палате предложили ограничить доступ детей к сладким газированным напиткам

Продавать газировку только по паспорту

Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...

Dr. Pepper – вкус детства