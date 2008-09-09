Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения
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Rambler&Co запустит сервис по продаже попкорна и напитков в кинотеатрах
В дальнейшем ассортимент площадки планируется расширить за счет сувениров по мотивам популярных фильмов
Минфин определился с величиной акциза на газировку
В ведомстве подсчитали, что новый сбор может принести в казну несколько десятков миллиардов рублей
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Предполагается, что это позволит не только улучшить здоровье нации, но и пополнить бюджет
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В России прекращаются продажи Coca-Cola Light
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