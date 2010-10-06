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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как покос газонов помогает аллергикам?

Важно успеть до цветения

Как покос газонов помогает аллергикам?

«Ходить по газонам запрещено!»
«Ходить по газонам запрещено!» Таблички, которые втыкают глубоко в голову
«Ходить по газонам запрещено!»

«Ходить по газонам запрещено!»
Таблички, которые втыкают глубоко в голову

По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе
По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе The Village побывал на стадионе «Петровский» и узнал, почему агрономы не смотрят футбол, зачем с трибун раздаются крики хищных птиц и как вырастить зелёный газон зимой.
По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе

По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе
The Village побывал на стадионе «Петровский» и узнал, почему агрономы не смотрят футбол, зачем с трибун раздаются крики хищных птиц и как вырастить зелёный газон зимой.

Парк им. Горького лишится старого колеса обозрения В Парке им. Горького демонтируют старое колесо обозрения и установят копию знаменитого советского памятника «Девушка с веслом»

Парк им. Горького лишится старого колеса обозрения

В ЗАО создадут новый природный комплекс в полтора гектара Вдоль ручья Алешин в ЗАО будет создан новый природный комплекс площадью 1,52 гектара

В ЗАО создадут новый природный комплекс в полтора гектара