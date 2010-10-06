По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе The Village побывал на стадионе «Петровский» и узнал, почему агрономы не смотрят футбол, зачем с трибун раздаются крики хищных птиц и как вырастить зелёный газон зимой.
По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе The Village побывал на стадионе «Петровский» и узнал, почему агрономы не смотрят футбол, зачем с трибун раздаются крики хищных птиц и как вырастить зелёный газон зимой.
Парк им. Горького лишится старого колеса обозрения В Парке им. Горького демонтируют старое колесо обозрения и установят копию знаменитого советского памятника «Девушка с веслом»
В ЗАО создадут новый природный комплекс в полтора гектара Вдоль ручья Алешин в ЗАО будет создан новый природный комплекс площадью 1,52 гектара