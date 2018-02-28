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Мир без Telegram, просьба «не гореть» и объедание сладким
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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Мир без Telegram, просьба «не гореть» и объедание сладким The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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Роскомнадзор решил не блокировать GetContact
Создатели приложения согласились выполнить требования регулятора
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Роскомнадзор решил не блокировать GetContact Создатели приложения согласились выполнить требования регулятора
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Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах
Приложение уже вышло на первое место в российском App Store
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