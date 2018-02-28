вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Мир без Telegram, просьба «не  гореть» и объедание сладким

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

1
Новости

Мир без Telegram, просьба «не  гореть» и объедание сладким The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Роскомнадзор решил не блокировать GetContact

Создатели приложения согласились выполнить требования регулятора

1
Новости

Роскомнадзор решил не блокировать GetContact Создатели приложения согласились выполнить требования регулятора

Новости

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах

Приложение уже вышло на первое место в российском App Store

2
Новости

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах Приложение уже вышло на первое место в российском App Store