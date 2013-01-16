Новости
Запрет на ICO в Южной Корее, Дерипаска в Tinder и фотошоп в Getty Images
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Запрет на ICO в Южной Корее, Дерипаска в Tinder и фотошоп в Getty Images Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Истории
500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисомКанадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство
Истории
500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом Канадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство
Новости
Getty Images сделала условно бесплатными 35 млн фотографий
Сервис переходит на новую систему защиты контента, благодаря которой многие пользователи смогут свободно использовать изображения, не опасаясь судебных исков
Новости
Getty Images сделала условно бесплатными 35 млн фотографий Сервис переходит на новую систему защиты контента, благодаря которой многие пользователи смогут свободно использовать изображения, не опасаясь судебных исков
Облако знаний
Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Американский суд защитил авторские права на фото в Twitter
За неправомерное использование снимков микроблогеру Дэниэлу Морелу заплатят France Presse и The Washington Post
Новости