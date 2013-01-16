500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом Канадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство