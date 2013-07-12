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Новости

Пользователям приложения Dattch предложили сделать выбор между собеседницей и куском сыра

Основатели сервиса знакомств решили использовать технологии геймификации, чтобы сократить время, которое пользователи тратят на раздумья о том, стоит ли им начинать переписку

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Новости

Пользователям приложения Dattch предложили сделать выбор между собеседницей и куском сыра Основатели сервиса знакомств решили использовать технологии геймификации, чтобы сократить время, которое пользователи тратят на раздумья о том, стоит ли им начинать переписку

Новости

Пользователи «Одноклассников» будут получать награды за активность в соцсети

Полученные в новом проекте очки пользователи смогут потратить на бонусные функции: смайлики, повышенные оценки для фото, виртуальные подарки и т.д.

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Новости

Пользователи «Одноклассников» будут получать награды за активность в соцсети Полученные в новом проекте очки пользователи смогут потратить на бонусные функции: смайлики, повышенные оценки для фото, виртуальные подарки и т.д.