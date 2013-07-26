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Гид The Village: Сервисы пересылки
Гид The Village: Сервисы пересылки The Village выяснил, как заказывать товары из онлайн-магазинов, не отправляющих посылки в Россию, и составил список мест, где можно в этом потренироваться.
Гид The Village: Сервисы пересылки

Гид The Village: Сервисы пересылки
The Village выяснил, как заказывать товары из онлайн-магазинов, не отправляющих посылки в Россию, и составил список мест, где можно в этом потренироваться.