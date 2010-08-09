Третьяковка оснастит все картины датчиками и начнет досматривать посетителей рентгеном
Контроль за экспозицией также усилит Исторический музей
Исторический музей перешел на летний режим работы без выходных
По новому графику будет работать и главное здание Музея отечественной войны 1812 года
В Государственном историческом музее откроют фирменный магазин сувениров
Магазин разместится в Половецком дворике с фонтаном, через который теперь будут выходить посетители
В зоне риска: Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — бывшие палаты князя Пожарского на Большой Лубянке.
В зоне риска: Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — бывшие палаты князя Пожарского на Большой Лубянке.
Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары Крупнейшие столичные музеи меняют график своей работы из-за аномальной жары и смога. Так Государственный исторический музей, расположенный рядом с Красной площадью из-за сработавших датчиков задымления закрылся раньше времени, а на следующий день и вовсе закрылся. Об этом 9 августа сообщают РИА Новости.