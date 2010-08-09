Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары Крупнейшие столичные музеи меняют график своей работы из-за аномальной жары и смога. Так Государственный исторический музей, расположенный рядом с Красной площадью из-за сработавших датчиков задымления закрылся раньше времени, а на следующий день и вовсе закрылся. Об этом 9 августа сообщают РИА Новости.