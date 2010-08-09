Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Третьяковка оснастит все картины датчиками и начнет досматривать посетителей рентгеном

Контроль за экспозицией также усилит Исторический музей

Третьяковка оснастит все картины датчиками и начнет досматривать посетителей рентгеном

Исторический музей перешел на летний режим работы без выходных

По новому графику будет работать и главное здание Музея отечественной войны 1812 года

Исторический музей перешел на летний режим работы без выходных

В Государственном историческом музее откроют фирменный магазин сувениров

Магазин разместится в Половецком дворике с фонтаном, через который теперь будут выходить посетители

В Государственном историческом музее откроют фирменный магазин сувениров

В зоне риска: Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке
В зоне риска: Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — бывшие палаты князя Пожарского на Большой Лубянке.
В зоне риска: Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке

В зоне риска: Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке
The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — бывшие палаты князя Пожарского на Большой Лубянке.

Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары Крупнейшие столичные музеи меняют график своей работы из-за аномальной жары и смога. Так&nbsp;Государственный исторический музей, расположенный рядом с Красной площадью из-за сработавших датчиков задымления закрылся раньше времени, а на следующий день и вовсе закрылся. Об этом 9 августа сообщают РИА Новости.

Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары