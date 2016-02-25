10 осенних образовательных курсов в Москве Кодинг для девушек, бесплатный университет Arzamas, основы Ableton и теория моды
10 осенних образовательных курсов в Москве Кодинг для девушек, бесплатный университет Arzamas, основы Ableton и теория моды
Основы Ableton и битмейкинг: Чему учат в школе современной музыки Glinka The Village — о музыкальной школе, где готовят новых Jamie xx
Основы Ableton и битмейкинг: Чему учат в школе современной музыки Glinka The Village — о музыкальной школе, где готовят новых Jamie xx
В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka
Занятия в школе будет вести лауреат премии Курехина Антон Маскелиаде и Муджус