На конференции в библиотеке Некрасова обсудят цифровой детокс и интернет в селах
Дискуссии и круглые столы пройдут с 28 по 31 мая
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Прямая речь: Саския Сассен об иммигрантах и глобализации Известный социолог, автор термина «глобальный город», рассказала The Village о том, что ни один политик в мире не выдал чёткой программы по проблеме миграции и об отправных точках её решения.
Прямая речь: Саския Сассен об иммигрантах и глобализации Известный социолог, автор термина «глобальный город», рассказала The Village о том, что ни один политик в мире не выдал чёткой программы по проблеме миграции и об отправных точках её решения.
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Глобализация в Непале Здесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...