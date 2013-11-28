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Новости

«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом

Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок

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Новости

«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок

Как Евгений Соседов восемь лет защищает «Архангельское»
Личный опыт
Как Евгений Соседов восемь лет защищает «Архангельское»The Village поговорил с активистом Евгением Соседовым, которому за годы борьбы за подмосковные памятники угрожали, предлагали взятки, приглашали в чиновники и дали президентский грант
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Как Евгений Соседов восемь лет защищает «Архангельское»
Личный опыт

Как Евгений Соседов восемь лет защищает «Архангельское» The Village поговорил с активистом Евгением Соседовым, которому за годы борьбы за подмосковные памятники угрожали, предлагали взятки, приглашали в чиновники и дали президентский грант

Новости

Ритейлерам разрешат списывать убытки от украденного товара

На их сторону уже встал Высший арбитражный суд. Теперь это достижение предстоит закрепить законодательно

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Новости

Ритейлерам разрешат списывать убытки от украденного товара На их сторону уже встал Высший арбитражный суд. Теперь это достижение предстоит закрепить законодательно