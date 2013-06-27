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На Kickstarter собирают $950 000 для создания полноразмерных 3D-голограмм
Технология Holovision сможет успешно использоваться в розничной торговле, а также в сфере развлечений и компьютерных игр
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На Kickstarter собирают $950 000 для создания полноразмерных 3D-голограмм Технология Holovision сможет успешно использоваться в розничной торговле, а также в сфере развлечений и компьютерных игр
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Учёные из MIT придумали голографический экран за $10
В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах
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