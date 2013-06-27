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Новости

На Kickstarter собирают $950 000 для создания полноразмерных 3D-голограмм

Технология Holovision сможет успешно использоваться в розничной торговле, а также в сфере развлечений и компьютерных игр

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Новости

На Kickstarter собирают $950 000 для создания полноразмерных 3D-голограмм Технология Holovision сможет успешно использоваться в розничной торговле, а также в сфере развлечений и компьютерных игр

Новости

Учёные из MIT придумали голографический экран за $10

В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах

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Новости

Учёные из MIT придумали голографический экран за $10 В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах