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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Каким будет дом с двухметровыми голубями на ЗИЛе

Также птиц поменьше расположат на козырьках над входными группами

Каким будет дом с двухметровыми голубями на ЗИЛе

Власти подтвердили информацию об отравлении животных в Москве

В ходе скрытия голубей выявили признаки отравления

Власти подтвердили информацию об отравлении животных в Москве

Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах
Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах Голубевод из Пушкина Борис Павлов рассказал The Village об особенностях разведения пернатых в городе
Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах

Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах
Голубевод из Пушкина Борис Павлов рассказал The Village об особенностях разведения пернатых в городе

Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях Владимир Чугуевский объяснил, почему на улице появилось много вялых и мёртвых голубей.

Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях

...заработал бельгиец на своих голубях, назвав их самыми быстрыми ...заработал бельгиец на своих голубях, назвав их самыми быстрыми

...заработал бельгиец на своих голубях, назвав их самыми быстрыми

Монетизируй пса: 5 способов заработать на домашних животных
Монетизируй пса: 5 способов заработать на домашних животных H&F собрал истории о том, как сдать в аренду своего питомца
Монетизируй пса: 5 способов заработать на домашних животных

Монетизируй пса: 5 способов заработать на домашних животных
H&F собрал истории о том, как сдать в аренду своего питомца

В мегаполисе стали все чаще находить трупы голубей В городе стали все чаще находить трупы голубей. Это явление вызвано последствиями смога. Птицы вертятся волчком и падают

В мегаполисе стали все чаще находить трупы голубей