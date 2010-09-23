Каким будет дом с двухметровыми голубями на ЗИЛе
Также птиц поменьше расположат на козырьках над входными группами
Власти подтвердили информацию об отравлении животных в Москве
В ходе скрытия голубей выявили признаки отравления
Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах Голубевод из Пушкина Борис Павлов рассказал The Village об особенностях разведения пернатых в городе
Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах Голубевод из Пушкина Борис Павлов рассказал The Village об особенностях разведения пернатых в городе
Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях Владимир Чугуевский объяснил, почему на улице появилось много вялых и мёртвых голубей.
...заработал бельгиец на своих голубях, назвав их самыми быстрыми ...заработал бельгиец на своих голубях, назвав их самыми быстрыми
Монетизируй пса: 5 способов заработать на домашних животных H&F собрал истории о том, как сдать в аренду своего питомца
Монетизируй пса: 5 способов заработать на домашних животных H&F собрал истории о том, как сдать в аренду своего питомца
В мегаполисе стали все чаще находить трупы голубей В городе стали все чаще находить трупы голубей. Это явление вызвано последствиями смога. Птицы вертятся волчком и падают