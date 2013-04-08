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Интерьер недели
Офис недели (Киев): Wine Bureau
Новый офис компании Wine Bureau в минималистском стиле с зелёными стенами и стеклянными перегородками, на которых написаны корпоративные принципы сотрудников.
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Интерьер недели
Офис недели (Киев): Wine Bureau
Новый офис компании Wine Bureau в минималистском стиле с зелёными стенами и стеклянными перегородками, на которых написаны корпоративные принципы сотрудников.
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