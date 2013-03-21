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Новости

Google представил сервис для хранения заметок Keep

Он станет убийцей Evernote, уверены эксперты

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Новости

Google представил сервис для хранения заметок Keep Он станет убийцей Evernote, уверены эксперты