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Новости

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

YouTube запустил музыкальный сервис Music Key

Первоначальный доступ к нему обойдётся в 7,99 доллара в месяц

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Новости

YouTube запустил музыкальный сервис Music Key Первоначальный доступ к нему обойдётся в 7,99 доллара в месяц

Новости

Доступ к музыкальному сервису от YouTube обойдётся в 9,99 доллара в месяц

Одновременно с его запуском переформатируют Google Play Music

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Новости

Доступ к музыкальному сервису от YouTube обойдётся в 9,99 доллара в месяц Одновременно с его запуском переформатируют Google Play Music

Новости

Google начнёт продавать музыку в рунете

До этого музыкальный магазин Google Play Music был доступен только жителям Европы и США

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Новости

Google начнёт продавать музыку в рунете До этого музыкальный магазин Google Play Music был доступен только жителям Европы и США

Новости

Google представил свой музыкальный сервис

Он автоматически подбирает музыку, основываясь на вкусах пользователя и на том, какие песни он слушает

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Новости

Google представил свой музыкальный сервис Он автоматически подбирает музыку, основываясь на вкусах пользователя и на том, какие песни он слушает