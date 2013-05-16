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Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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YouTube запустил музыкальный сервис Music Key
Первоначальный доступ к нему обойдётся в 7,99 доллара в месяц
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YouTube запустил музыкальный сервис Music Key Первоначальный доступ к нему обойдётся в 7,99 доллара в месяц
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Доступ к музыкальному сервису от YouTube обойдётся в 9,99 доллара в месяц
Одновременно с его запуском переформатируют Google Play Music
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Доступ к музыкальному сервису от YouTube обойдётся в 9,99 доллара в месяц Одновременно с его запуском переформатируют Google Play Music
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Google начнёт продавать музыку в рунете
До этого музыкальный магазин Google Play Music был доступен только жителям Европы и США
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Google начнёт продавать музыку в рунете До этого музыкальный магазин Google Play Music был доступен только жителям Европы и США
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Google представил свой музыкальный сервис
Он автоматически подбирает музыку, основываясь на вкусах пользователя и на том, какие песни он слушает
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