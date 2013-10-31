Google Street View адаптировали под проведение кинотуров
С помощью этого сервиса в Mashable составили подборку видов на улицы, где снимались одни из самых известных фильмов
Google Street View адаптировали под проведение кинотуров С помощью этого сервиса в Mashable составили подборку видов на улицы, где снимались одни из самых известных фильмов
В Google Street View появились панорамы аэропортов и вокзалов
Пользователям Google Street View теперь доступны панорамы аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций метро по всему миру.
В Google Street View появились панорамы аэропортов и вокзалов Пользователям Google Street View теперь доступны панорамы аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций метро по всему миру.
Ссылки дня: Новый клип Йоко Оно, дома из фильмов ужасов и неудачная реконструкция московского парка
Новый клип Йоко Оно, дома из легендарных фильмов ужасов, мифы о смерти Чайковского и неудачная реконструкция «Берёзовой рощи» — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Новый клип Йоко Оно, дома из фильмов ужасов и неудачная реконструкция московского парка Новый клип Йоко Оно, дома из легендарных фильмов ужасов, мифы о смерти Чайковского и неудачная реконструкция «Берёзовой рощи» — в наших «Ссылках дня».
Мэрия Москвы создаёт 3D-панораму города
3D-панорама российской столицы, привязанная к географическим координатам, появится в интернете до конца 2013 года.