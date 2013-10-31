Ссылки дня: Новый клип Йоко Оно, дома из фильмов ужасов и неудачная реконструкция московского парка

Новый клип Йоко Оно, дома из легендарных фильмов ужасов, мифы о смерти Чайковского и неудачная реконструкция «Берёзовой рощи» — в наших «Ссылках дня».