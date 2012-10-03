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Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе»
Общественные пространства
Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе» Новая норма для общественных пространств Москвы
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Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе»
Общественные пространства

Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе» Новая норма для общественных пространств Москвы

Новости

Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города

С начала года полицейские выявили 2,8 тысячи административных правонарушений

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Новости

Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города С начала года полицейские выявили 2,8 тысячи административных правонарушений

Общественные пространства

В центре Москвы установят самую большую ледяную горку России

Высота горки составит семь метров, а длина — 100 метров

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Общественные пространства

В центре Москвы установят самую большую ледяную горку России Высота горки составит семь метров, а длина — 100 метров

Общественные пространства

В «Музеоне» в конце ноября откроют тюбинговую горку

На горке будет два съезда — для детей и для взрослых

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Общественные пространства

В «Музеоне» в конце ноября откроют тюбинговую горку На горке будет два съезда — для детей и для взрослых

Weekend

На Крымской набережной открылась тюбинговая горка

С крыши велокафе в парке «Музеон» теперь можно спуститься на тюбе.

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Weekend

На Крымской набережной открылась тюбинговая горка С крыши велокафе в парке «Музеон» теперь можно спуститься на тюбе.

Weekend

В «Сокольниках» открывается «The Горка»

Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.

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Weekend

В «Сокольниках» открывается «The Горка» Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.

Общественные пространства

Горку в «Сокольниках» оборудуют траволатором

Поднимать на горку посетителей «Сокольников» будет французский траволатор.

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Общественные пространства

Горку в «Сокольниках» оборудуют траволатором Поднимать на горку посетителей «Сокольников» будет французский траволатор.

Город

На ВВЦ появится горнолыжный склон

На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.

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Город

На ВВЦ появится горнолыжный склон На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.

Город

Зимой в «Сокольниках» построят 200-метровую горку

Ледяная горка 14 метров высотой и 200 длиной появится в парке «Сокольники» зимой.

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Город

Зимой в «Сокольниках» построят 200-метровую горку Ледяная горка 14 метров высотой и 200 длиной появится в парке «Сокольники» зимой.