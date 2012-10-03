Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе» Новая норма для общественных пространств Москвы
Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города
С начала года полицейские выявили 2,8 тысячи административных правонарушений
Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города С начала года полицейские выявили 2,8 тысячи административных правонарушений
В центре Москвы установят самую большую ледяную горку России
Высота горки составит семь метров, а длина — 100 метров
В центре Москвы установят самую большую ледяную горку России Высота горки составит семь метров, а длина — 100 метров
В «Музеоне» в конце ноября откроют тюбинговую горку
На горке будет два съезда — для детей и для взрослых
В «Музеоне» в конце ноября откроют тюбинговую горку На горке будет два съезда — для детей и для взрослых
На Крымской набережной открылась тюбинговая горка
С крыши велокафе в парке «Музеон» теперь можно спуститься на тюбе.
На Крымской набережной открылась тюбинговая горка С крыши велокафе в парке «Музеон» теперь можно спуститься на тюбе.
В «Сокольниках» открывается «The Горка»
Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.
В «Сокольниках» открывается «The Горка» Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.
Горку в «Сокольниках» оборудуют траволатором
Поднимать на горку посетителей «Сокольников» будет французский траволатор.
Горку в «Сокольниках» оборудуют траволатором Поднимать на горку посетителей «Сокольников» будет французский траволатор.
На ВВЦ появится горнолыжный склон
На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.