В Москве установят почти 17 тысяч навигационных табличек
Также установят указатели для социально значимых объектов
В Москве установят почти 17 тысяч навигационных табличек Также установят указатели для социально значимых объектов
Ошибки в адресной навигации от «Студии Лебедева»
На табличках адресной навигации Москвы, разработанной дизайн-студией Артемия Лебедева, нашли ошибки
Ошибки в адресной навигации от «Студии Лебедева» На табличках адресной навигации Москвы, разработанной дизайн-студией Артемия Лебедева, нашли ошибки
Единую навигацию начнут внедрять уже в 2014 году
Первые указатели нового типа появятся в городе в этом году.
Единую навигацию начнут внедрять уже в 2014 году Первые указатели нового типа появятся в городе в этом году.
Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации
Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.
Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.
Дизайнеры о новой системе навигации в Москве The Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.
Мэрия представила концепцию городской навигации
Департамент транспорта Москвы представил схемы, указатели и информационные стенды, которые станут частью единой системы городской навигации.
Мэрия представила концепцию городской навигации Департамент транспорта Москвы представил схемы, указатели и информационные стенды, которые станут частью единой системы городской навигации.
Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона Московский дизайнер Михаил Квривишвили рассказал The Village, почему решил участвовать в открытом конкурсе на разработку схемы метро Бостона, хотя никогда не был в этом городе, и как победил.
На Арбате появились новые указатели
К юбилею Арбата на улице повесили указатели в стиле «Старый город».
На Арбате появились новые указатели К юбилею Арбата на улице повесили указатели в стиле «Старый город».
В Москве появится улица Уго Чавеса
В честь недавно умершего лидера Венесуэлы назовут проектируемый проезд в Хорошёвском районе.
В Москве появится улица Уго Чавеса В честь недавно умершего лидера Венесуэлы назовут проектируемый проезд в Хорошёвском районе.
В Старосадском переулке появится партизанская навигация
Студия Лебедева разработала дизайн указателей, которые предстоит расклеить самостоятельно жителям района у Маросейки.