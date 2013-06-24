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Транспорт

В Москве установят почти 17 тысяч навигационных табличек

Также установят указатели для социально значимых объектов

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Транспорт

В Москве установят почти 17 тысяч навигационных табличек Также установят указатели для социально значимых объектов

Город

Ошибки в адресной навигации от «Студии Лебедева»

На табличках адресной навигации Москвы, разработанной дизайн-студией Артемия Лебедева, нашли ошибки

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Город

Ошибки в адресной навигации от «Студии Лебедева» На табличках адресной навигации Москвы, разработанной дизайн-студией Артемия Лебедева, нашли ошибки

Город

Единую навигацию начнут внедрять уже в 2014 году

Первые указатели нового типа появятся в городе в этом году.

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Город

Единую навигацию начнут внедрять уже в 2014 году Первые указатели нового типа появятся в городе в этом году.

Город

Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации

Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.

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Город

Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.

Дизайнеры о новой системе навигации в Москве
Транспорт
Дизайнеры о новой системе навигации в МосквеThe Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.
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Дизайнеры о новой системе навигации в Москве
Транспорт

Дизайнеры о новой системе навигации в Москве The Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.

Транспорт

Мэрия представила концепцию городской навигации

Департамент транспорта Москвы представил схемы, указатели и информационные стенды, которые станут частью единой системы городской навигации.

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Транспорт

Мэрия представила концепцию городской навигации Департамент транспорта Москвы представил схемы, указатели и информационные стенды, которые станут частью единой системы городской навигации.

Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона
Личный опыт
Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро БостонаМосковский дизайнер Михаил Квривишвили рассказал The Village, почему решил участвовать в открытом конкурсе на разработку схемы метро Бостона, хотя никогда не был в этом городе, и как победил.
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Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона
Личный опыт

Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона Московский дизайнер Михаил Квривишвили рассказал The Village, почему решил участвовать в открытом конкурсе на разработку схемы метро Бостона, хотя никогда не был в этом городе, и как победил.

Инфраструктура

На Арбате появились новые указатели

К юбилею Арбата на улице повесили указатели в стиле «Старый город».

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Инфраструктура

На Арбате появились новые указатели К юбилею Арбата на улице повесили указатели в стиле «Старый город».

Город

В Москве появится улица Уго Чавеса

В честь недавно умершего лидера Венесуэлы назовут проектируемый проезд в Хорошёвском районе.

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Город

В Москве появится улица Уго Чавеса В честь недавно умершего лидера Венесуэлы назовут проектируемый проезд в Хорошёвском районе.

Город

В Старосадском переулке появится партизанская навигация

Студия Лебедева разработала дизайн указателей, которые предстоит расклеить самостоятельно жителям района у Маросейки.

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Город

В Старосадском переулке появится партизанская навигация Студия Лебедева разработала дизайн указателей, которые предстоит расклеить самостоятельно жителям района у Маросейки.