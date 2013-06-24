Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона Московский дизайнер Михаил Квривишвили рассказал The Village, почему решил участвовать в открытом конкурсе на разработку схемы метро Бостона, хотя никогда не был в этом городе, и как победил.