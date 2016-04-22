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Эксперты и чиновники — о странных арт-объектах на улицах Москвы
Эксперты и чиновники — о странных арт-объектах на улицах Москвы The Village спросил архитекторов, что они думают об оформлении весенней Москвы
Эксперты и чиновники — о странных арт-объектах на улицах Москвы

Эксперты и чиновники — о странных арт-объектах на улицах Москвы
The Village спросил архитекторов, что они думают об оформлении весенней Москвы