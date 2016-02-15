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Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город
Искусство

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

Искусство

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор