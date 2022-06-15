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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я человек без кожи»
«Я человек без кожи» Как заниматься искусством, когда у тебя пограничное расстройство личности
«Я человек без кожи»

«Я человек без кожи»
Как заниматься искусством, когда у тебя пограничное расстройство личности

Главные выставки осени
Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
Главные выставки осени

Главные выставки осени
Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции

«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин
«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин Ее организовала Ольга Симонова, просидевшая пять лет в колонии за убийство мужа-насильника
«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин

«Нефиолетовая выставка» о домашнем насилии: Поручни-косы и портреты избитых женщин
Ее организовала Ольга Симонова, просидевшая пять лет в колонии за убийство мужа-насильника

«В проект привнесли политические смыслы»
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
«В проект привнесли политические смыслы»

«В проект привнесли политические смыслы»
Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия

Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском «Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском

Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском
«Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»

Vladey проведет аукцион современного искусства «Артпром»
15 июня 2022

Vladey проведет аукцион современного искусства «Артпром»

Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине
Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине Маффины в полевой кухне, танки и кружки со свастикой
Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине

Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине
Маффины в полевой кухне, танки и кружки со свастикой

Почему обвинения Олега Кулика в реабилитации нацизма абсурдны
Почему обвинения Олега Кулика в реабилитации нацизма абсурдны Разбираемся в художественном подходе человека-собаки
Почему обвинения Олега Кулика в реабилитации нацизма абсурдны

Почему обвинения Олега Кулика в реабилитации нацизма абсурдны
Разбираемся в художественном подходе человека-собаки

На сайт журнала ROAR идет DDoS-атака
25 апреля 2022

На сайт журнала ROAR идет DDoS-атака

«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры
«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры Ее просили удалить статью The Village
«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры

«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры
Ее просили удалить статью The Village

Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца
19 апреля 2022

Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца

В Петербурге открыли магазин Wood:store, где продают деревянные айфоны и ноутбуки
В Петербурге открыли магазин Wood:store, где продают деревянные айфоны и ноутбуки Рассказываем о новой инсталляции Нестора Энгельке
В Петербурге открыли магазин Wood:store, где продают деревянные айфоны и ноутбуки

В Петербурге открыли магазин Wood:store, где продают деревянные айфоны и ноутбуки
Рассказываем о новой инсталляции Нестора Энгельке

«Нужно помочь друг другу не сойти с ума»: Что происходит с независимыми галереями в Петербурге
«Нужно помочь друг другу не сойти с ума»: Что происходит с независимыми галереями в Петербурге
«Нужно помочь друг другу не сойти с ума»: Что происходит с независимыми галереями в Петербурге

«Нужно помочь друг другу не сойти с ума»: Что происходит с независимыми галереями в Петербурге

«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура» Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»

«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»
Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

5 марта 2022

Франческо Манакорда ушел с поста художественного директора V-A-C

В поддержку художницы Юлии Цветковой проведут аукцион
19 февраля 2022

В поддержку художницы Юлии Цветковой проведут аукцион

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Что делать институциям и возможен ли компромисс?

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве
11 февраля 2022

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве

«Роды — моя глубокая рана»: Художница Анна Самойлова о выставке «Немолоко»

«Роды — моя глубокая рана»: Художница Анна Самойлова о выставке «Немолоко»

«Роды — моя глубокая рана»: Художница Анна Самойлова о выставке «Немолоко»

«Роды — моя глубокая рана»: Художница Анна Самойлова о выставке «Немолоко»

В парке Малевича открылся ленд-арт-проект российских художников «Белый лес»
1 февраля 2022

В парке Малевича открылся ленд-арт-проект российских художников «Белый лес»

Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы
Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы Ее выставка «Кочевники» проработает в галерее Jart до 30 января
Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы

Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы
Ее выставка «Кочевники» проработает в галерее Jart до 30 января

В Москве на большом экране проходит уличная выставка цифрового искусства
24 января 2022

В Москве на большом экране проходит уличная выставка цифрового искусства

Центр творческих индустрий «Фабрика» отметит день рождения
22 января 2022

Центр творческих индустрий «Фабрика» отметит день рождения

В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР
20 января 2022

В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР

В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»
20 января 2022

В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

«Пять гребаных лет за говно»
«Пять гребаных лет за говно» Что пишут в соцсетях про уголовное дело против автора инсталляции в виде какашки
«Пять гребаных лет за говно»

«Пять гребаных лет за говно»
Что пишут в соцсетях про уголовное дело против автора инсталляции в виде какашки

Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников
16 января 2022

Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников

В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно
10 января 2022

В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!
30 декабря 2021

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры Почему 2021 год стал для NFT прорывным
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Почему 2021 год стал для NFT прорывным

«Красные виноградники» Ван Гога покажут в Пушкинском музее
21 декабря 2021

«Красные виноградники» Ван Гога покажут в Пушкинском музее

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакерыВ марфинской шарашке из «В круге первом»

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры В марфинской шарашке из «В круге первом»

19 декабря 2021

В Москве состоится выставка, в которой свои работы покажут сразу 100 женщин

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве«Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве «Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть
Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть Редакция The Village сходила и докладывает
Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть

Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть
Редакция The Village сходила и докладывает

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»

На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников
5 декабря 2021

На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников

ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц
28 ноября 2021

ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц

В Artplay откроется мультимедиа-выставка о японском искусстве
28 ноября 2021

В Artplay откроется мультимедиа-выставка о японском искусстве

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса

Конкурс
11 ноября 2021

re:Store приглашает AR-художников показать свое творчество

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»
«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт» Арт-объединение имени друга с ИП
«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»

«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»
Арт-объединение имени друга с ИП

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды
23 октября 2021

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды

Девелоперская компания ANT Development подарила Новой Третьяковке картины художника Семена Файбисовича
18 октября 2021

Девелоперская компания ANT Development подарила Новой Третьяковке картины художника Семена Файбисовича

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой
12 октября 2021

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой

«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек

«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек

На остановках Москвы появились ожившие картины
5 октября 2021

На остановках Москвы появились ожившие картины

Stradivarius поддержит начинающих российских художников
4 октября 2021

Stradivarius поддержит начинающих российских художников

Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»
Плейлист дня
24 сентября 2021

Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...

14 выставок осени в Москве

14 выставок осени в МосквеЮрий Пименов, открытие ГЭС-2 и «Уроборос»

14 выставок осени в Москве

14 выставок осени в Москве Юрий Пименов, открытие ГЭС-2 и «Уроборос»

Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии
Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии
Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии

Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии

Краткая история мухомора в российской культуре

Краткая история мухомора в российской культуреОт советских букварей и Курехина до Ромы Зверя и Пепперштейна

Краткая история мухомора в российской культуре

Краткая история мухомора в российской культуре От советских букварей и Курехина до Ромы Зверя и Пепперштейна

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