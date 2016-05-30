Летом в машинах городского каршеринга появятся видеокамеры
О нововведении сообщили в «Делимобиле» и Car5
Летом в машинах городского каршеринга появятся видеокамеры О нововведении сообщили в «Делимобиле» и Car5
В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar
Он позволяет арендовать машину за 2,7 тысячи рублей в сутки
В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar Он позволяет арендовать машину за 2,7 тысячи рублей в сутки
Что «Делимобиль» сделал не так С помощью экспертов The Village разобрал ошибки оператора городского каршеринга