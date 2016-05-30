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Законны ли ограничения водительского стажа в каршерингах
Законны ли ограничения водительского стажа в каршерингах И можно ли добиться их отмены
Законны ли ограничения водительского стажа в каршерингах

Законны ли ограничения водительского стажа в каршерингах
И можно ли добиться их отмены

Летом в машинах городского каршеринга появятся видеокамеры

О нововведении сообщили в «Делимобиле» и Car5

Летом в машинах городского каршеринга появятся видеокамеры
О нововведении сообщили в «Делимобиле» и Car5

В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar

Он позволяет арендовать машину за 2,7 тысячи рублей в сутки

В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar
Он позволяет арендовать машину за 2,7 тысячи рублей в сутки

Что «Делимобиль» сделал не так
Что «Делимобиль» сделал не так С помощью экспертов The Village разобрал ошибки оператора городского каршеринга
Что «Делимобиль» сделал не так

Что «Делимобиль» сделал не так
С помощью экспертов The Village разобрал ошибки оператора городского каршеринга

Городской каршеринг уличили в непрозрачности системы штрафов

Об этом написал издатель «Медузы» Илья Красильщик в Facebook

Городской каршеринг уличили в непрозрачности системы штрафов
Об этом написал издатель «Медузы» Илья Красильщик в Facebook