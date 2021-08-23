Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством
На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции
В Госдуме появился Совет по цифровой экономике
Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами
«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер
Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»
Запретить иностранное ПО в госорганах
Минэкономразвития предлагает ограничить использование зарубежных программ в бухгалтерском учёте, документообороте и работе с кадрами