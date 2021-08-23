Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

23 августа 2021

Госструктуры полностью перейдут на российский сервис видеоконференций

Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством

На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции

Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике

Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике

«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер

Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»

«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер

Запретить иностранное ПО в госорганах

Минэкономразвития предлагает ограничить использование зарубежных программ в бухгалтерском учёте, документообороте и работе с кадрами

Запретить иностранное ПО в госорганах