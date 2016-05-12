17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством

На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции

Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством
На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике

Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике
Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами

«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер

Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»

«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер
Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»

Запретить иностранное ПО в госорганах

Минэкономразвития предлагает ограничить использование зарубежных программ в бухгалтерском учёте, документообороте и работе с кадрами

Запретить иностранное ПО в госорганах
Минэкономразвития предлагает ограничить использование зарубежных программ в бухгалтерском учёте, документообороте и работе с кадрами