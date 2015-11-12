Еду в московские больницы будут поставлять компании, связанные с Евгением Пригожиным
Столичная мэрия заключила контракты с компанией «Социальное питание „Центр“»
Еду в московские больницы будут поставлять компании, связанные с Евгением Пригожиным Столичная мэрия заключила контракты с компанией «Социальное питание „Центр“»
Неэффективность новой системы учета приведет к росту цен на лекарства
Система мониторинга цен на медикаменты заработает в России с 2018 года
Неэффективность новой системы учета приведет к росту цен на лекарства Система мониторинга цен на медикаменты заработает в России с 2018 года
В Царицыне вылечат старые дубы и липы
На обработку деревьев открыт конкурс со стартовой ценой в 310 тысяч рублей
В Царицыне вылечат старые дубы и липы На обработку деревьев открыт конкурс со стартовой ценой в 310 тысяч рублей
Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая
Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно
Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно
Гранитные бордюры в Москве за 3 миллиарда рублей
Всего в 2017 году планируется закупить около 480 километров бордюров
Гранитные бордюры в Москве за 3 миллиарда рублей Всего в 2017 году планируется закупить около 480 километров бордюров
Новогодняя ель для Соборной площади Кремля
На портале госзакупок появился заказ на установку и украшение елки
Новогодняя ель для Соборной площади Кремля На портале госзакупок появился заказ на установку и украшение елки
Ремонт вестибюля станции «Проспект Мира» за 59 миллионов рублей (обновлено)
В прошлый раз вестибюль кольцевой станции «Проспект Мира» ремонтировали менее года назад
Ремонт вестибюля станции «Проспект Мира» за 59 миллионов рублей (обновлено) В прошлый раз вестибюль кольцевой станции «Проспект Мира» ремонтировали менее года назад
У станции «Зябликово» построят перехватывающую парковку Её должны сделать ближайшим летом
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей
Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
Траты на разгон облаков в Москве в 2016 году возросли в полтора раза
Разгон облаков запланирован для празднования 9 Мая, 12 июня и Дня города
Траты на разгон облаков в Москве в 2016 году возросли в полтора раза Разгон облаков запланирован для празднования 9 Мая, 12 июня и Дня города
Акустическая система для разгона демонстрантов за 5,1 миллиона рублей
Такую систему решило приобрести министерство внутренних дел России
Акустическая система для разгона демонстрантов за 5,1 миллиона рублей Такую систему решило приобрести министерство внутренних дел России
Сохранение «прижизненного облика» тела Ленина за 13 миллионов рублей
Заказчик услуги — Федеральная служба охраны России
Сохранение «прижизненного облика» тела Ленина за 13 миллионов рублей Заказчик услуги — Федеральная служба охраны России
МВД потратит 65 миллионов рублей на аппаратуру для слежки за митингами
Ведомство хочет закупить комплексы для видеослежки
МВД потратит 65 миллионов рублей на аппаратуру для слежки за митингами
Ведомство хочет закупить комплексы для видеослежки
«Стрелка» разработает проект благоустройства Москвы за 890 миллионов рублей
Также бюро занимается озеленением московских улиц
«Стрелка» разработает проект благоустройства Москвы за 890 миллионов рублей Также бюро занимается озеленением московских улиц
Проект «Активный гражданин» проверят после обвинений в фальсификации
Власти Москвы объявили тендер на аудит проекта «Активный гражданин»
Проект «Активный гражданин» проверят после обвинений в фальсификации
Власти Москвы объявили тендер на аудит проекта «Активный гражданин»
«МегаФон» получил контракт с МВД на 4,4 миллиарда рублей
Это не первый контракт «МегаФона» с МВД России
«МегаФон» получил контракт с МВД на 4,4 миллиарда рублей
Это не первый контракт «МегаФона» с МВД России
Система прогнозирования преступлений для Следственного комитета
Программа также сможет распознавать экстремистские сообщения в соцсетях
Система прогнозирования преступлений для Следственного комитета
Программа также сможет распознавать экстремистские сообщения в соцсетях
Новогодняя ель в виде парашютной вышки за 6 миллионов рублей
Такую ёлку поставят в парке Горького