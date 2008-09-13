Хеллоуин в Москве: Где искать безутешные души и слушать вечные часы Басурманские склепы, загадка гробовой доски колдуна Брюса и сайт, с которого не возвращаются
Хеллоуин в Москве: Где искать безутешные души и слушать вечные часы Басурманские склепы, загадка гробовой доски колдуна Брюса и сайт, с которого не возвращаются
Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.