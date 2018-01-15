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Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США
В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
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Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
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СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO
Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж
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СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж
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Дуров запустил чат для борьбы с фейковой продажей токенов Telegram
По данным «Ведомостей», команда мессенджера завершила сбор заявок предварительного этапа ICO
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Дуров запустил чат для борьбы с фейковой продажей токенов Telegram По данным «Ведомостей», команда мессенджера завершила сбор заявок предварительного этапа ICO
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Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram
В электронном письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предпродаже токенов Gram
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