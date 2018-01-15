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Новости

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

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Новости

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

Новости

СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO

Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж

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Новости

СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж

Новости

Дуров запустил чат для борьбы с фейковой продажей токенов Telegram

По данным «Ведомостей», команда мессенджера завершила сбор заявок предварительного этапа ICO

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Новости

Дуров запустил чат для борьбы с фейковой продажей токенов Telegram По данным «Ведомостей», команда мессенджера завершила сбор заявок предварительного этапа ICO

Новости

Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram

В электронном письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предпродаже токенов Gram

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Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram В электронном письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предпродаже токенов Gram