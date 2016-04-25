Новости
Почти 1 000 километров гранитных бордюров в Москве за 3 миллиарда рублей (обновлено)
Для чего Москве столько бордюров, пока не ясно
Новости
Почти 1 000 километров гранитных бордюров в Москве за 3 миллиарда рублей (обновлено) Для чего Москве столько бордюров, пока не ясно
Новости
Ремонт ступеней перед РГБ закончат в августе. Благоустройство связывают с гостайной (обновлено)
Последний раз там меняли плитку три года назад
Новости
Ремонт ступеней перед РГБ закончат в августе. Благоустройство связывают с гостайной (обновлено) Последний раз там меняли плитку три года назад
Город
В центре Москвы асфальт заменят на гранитную плитку
Общая стоимость закупок материалов составит 6,78 миллиарда рублей
Город
В центре Москвы асфальт заменят на гранитную плитку Общая стоимость закупок материалов составит 6,78 миллиарда рублей
Город
Власти города потратят на гранит для бордюров 601 миллион рублей
Камень должны поставить до 31 июля
Город