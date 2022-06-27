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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россиян стали все чаще разворачивать на границе с Грузией

Россиян стали все чаще разворачивать на границе с Грузией

Латвия отменила упрощенный формат поездок для жителей приграничных районов России

Латвия отменила упрощенный формат поездок для жителей приграничных районов России

Россияне не могут перейти границу с Финляндией и Эстонией, несмотря на отмену ограничений

Россияне не могут перейти границу с Финляндией и Эстонией, несмотря на отмену ограничений

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за дождей
27 июня 2022

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за дождей

Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
1 июня 2022

Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

Россия открыла сухопутную границу с Грузией
18 мая 2022

Россия открыла сухопутную границу с Грузией

Новая Зеландия откроет границы для туристов и проведет миграционные реформы
12 мая 2022

Новая Зеландия откроет границы для туристов и проведет миграционные реформы

Россия разрешит проходить сухопутную границу с Китаем
4 апреля 2022

Россия разрешит проходить сухопутную границу с Китаем

Россия разрешит проходить через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией
24 марта 2022

Россия разрешит проходить через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией

Россия открыла границу с Южной Осетией
обновлено15 сентября 2020

Россия открыла границу с Южной Осетией

29 августа 2020

Россия попала в «зеленый список» Молдовы. В страну можно въезжать с 1 сентября и даже не сидеть на карантине

8 августа 2020

Задержан директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке

Борьба с коронавирусом продолжается

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке

Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове

Минтранс попросил пограничников работать быстрее

Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове

В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы

В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове

В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы

Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля

А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро

Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля

В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль

Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины

В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль

МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину

C нового года изменятся правила пересечения границы

МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину

Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам

Имена россиян, попавших под санкции, не раскрываются

Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам

Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией?
Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией? The Village выяснил, повлияют ли новые правила на российских туристов
Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией?

Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией?
The Village выяснил, повлияют ли новые правила на российских туристов

ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией

Они создаются в Смоленской, Брянской и Псковской областях

ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны

Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Где именно произошёл инцидент, не уточняется

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции

Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции

Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции

У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию

Около 30 граждан этой страны не прошли паспортный контроль и были отправлены обратно

У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию

Украина закрыла восточную границу с Россией

Об окончательном закрытии границы между нашими странами сообщил председатель Верховной рады Александр Турчинов

Украина закрыла восточную границу с Россией