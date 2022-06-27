Россия попала в «зеленый список» Молдовы. В страну можно въезжать с 1 сентября и даже не сидеть на карантине
Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове
Минтранс попросил пограничников работать быстрее
В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы
В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове
Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля
А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро
В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль
Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины
МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину
C нового года изменятся правила пересечения границы
Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
Имена россиян, попавших под санкции, не раскрываются
Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией? The Village выяснил, повлияют ли новые правила на российских туристов
ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией
Они создаются в Смоленской, Брянской и Псковской областях
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны
Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Где именно произошёл инцидент, не уточняется
Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции
Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции
У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию
Около 30 граждан этой страны не прошли паспортный контроль и были отправлены обратно
Украина закрыла восточную границу с Россией
Об окончательном закрытии границы между нашими странами сообщил председатель Верховной рады Александр Турчинов