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Россия открыла границу с Южной Осетией
обновлено15 сентября 2020

Россия открыла границу с Южной Осетией

29 августа 2020

Россия попала в «зеленый список» Молдовы. В страну можно въезжать с 1 сентября и даже не сидеть на карантине

8 августа 2020

Задержан директор «Открытой России» Андрей Пивоваров