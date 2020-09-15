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2020-09-11T11:30:52.000+03:00
обновлено
15 сентября 2020
Россия открыла границу с Южной Осетией
2020-08-29T13:31:57.000+03:00
29 августа 2020
Россия попала в «зеленый список» Молдовы. В страну можно въезжать с 1 сентября и даже не сидеть на карантине
2020-08-08T12:32:26.000+03:00
8 августа 2020
Задержан директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
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