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Границу с Финляндией в Ленобласти могут открыть до августа

Этот срок подписчикам своего инстаграма назвал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Границу с Финляндией в Ленобласти могут открыть до августа
Этот срок подписчикам своего инстаграма назвал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке

Борьба с коронавирусом продолжается

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке
Борьба с коронавирусом продолжается

В Ленобласти установили фальшивые пограничные столбы. И провели к ним мигрантов

Нелегальных мигрантов и их проводника задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В Ленобласти установили фальшивые пограничные столбы. И провели к ним мигрантов
Нелегальных мигрантов и их проводника задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В выходные на границе России и Финляндии ожидается большой наплыв автомобилистов

Туристам рекомендуют выезжать заранее и выбирать для прохождения границы более спокойные часы

В выходные на границе России и Финляндии ожидается большой наплыв автомобилистов
Туристам рекомендуют выезжать заранее и выбирать для прохождения границы более спокойные часы

Велодорожку между Светогорском и Иматрой планируют построить к 2021 году

Соответствующий конкурс объявят до конца августа

Велодорожку между Светогорском и Иматрой планируют построить к 2021 году
Соответствующий конкурс объявят до конца августа

В Выборг не пустили иностранных туристов

Сотрудник полиции объяснил, что граждан иностранных государств придется отлавливать по лесам

В Выборг не пустили иностранных туристов
Сотрудник полиции объяснил, что граждан иностранных государств придется отлавливать по лесам

Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля

А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро

Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля
А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро

В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль

Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины

В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль
Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины

МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину

C нового года изменятся правила пересечения границы

МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину
C нового года изменятся правила пересечения границы

В Ленобласти построят новую дорогу до границы с Финляндией

Строительство трассы обойдется в 3 миллиарда рублей

В Ленобласти построят новую дорогу до границы с Финляндией
Строительство трассы обойдется в 3 миллиарда рублей

На Северо-Западе отремонтируют пункты пропуска через границу

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

На Северо-Западе отремонтируют пункты пропуска через границу
Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам

Имена россиян, попавших под санкции, не раскрываются

Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
Имена россиян, попавших под санкции, не раскрываются

Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией?
Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией? The Village выяснил, повлияют ли новые правила на российских туристов
Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией?

Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией?
The Village выяснил, повлияют ли новые правила на российских туристов

ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией

Они создаются в Смоленской, Брянской и Псковской областях

ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией
Они создаются в Смоленской, Брянской и Псковской областях

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны

Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны
Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Где именно произошёл инцидент, не уточняется

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Где именно произошёл инцидент, не уточняется

Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции

Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции

Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции
Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции

У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию

Около 30 граждан этой страны не прошли паспортный контроль и были отправлены обратно

У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию
Около 30 граждан этой страны не прошли паспортный контроль и были отправлены обратно

Финляндия вводит электронную очередь на границе с Россией

На пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») в декабре начнут тестировать систему предварительного бронирования очереди: въехать в Россию из Финляндии можно будет по предварительной записи

Финляндия вводит электронную очередь на границе с Россией
На пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») в декабре начнут тестировать систему предварительного бронирования очереди: въехать в Россию из Финляндии можно будет по предварительной записи

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