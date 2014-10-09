Границу с Финляндией в Ленобласти могут открыть до августа
Этот срок подписчикам своего инстаграма назвал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
Границу с Финляндией в Ленобласти могут открыть до августа Этот срок подписчикам своего инстаграма назвал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
Россия закрывает границу на Дальнем Востоке Борьба с коронавирусом продолжается
В Ленобласти установили фальшивые пограничные столбы. И провели к ним мигрантов
Нелегальных мигрантов и их проводника задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В Ленобласти установили фальшивые пограничные столбы. И провели к ним мигрантов Нелегальных мигрантов и их проводника задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В выходные на границе России и Финляндии ожидается большой наплыв автомобилистов
Туристам рекомендуют выезжать заранее и выбирать для прохождения границы более спокойные часы
В выходные на границе России и Финляндии ожидается большой наплыв автомобилистов Туристам рекомендуют выезжать заранее и выбирать для прохождения границы более спокойные часы
Велодорожку между Светогорском и Иматрой планируют построить к 2021 году
Соответствующий конкурс объявят до конца августа
Велодорожку между Светогорском и Иматрой планируют построить к 2021 году Соответствующий конкурс объявят до конца августа
В Выборг не пустили иностранных туристов
Сотрудник полиции объяснил, что граждан иностранных государств придется отлавливать по лесам
В Выборг не пустили иностранных туристов Сотрудник полиции объяснил, что граждан иностранных государств придется отлавливать по лесам
Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля
А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро
Минфин предложил снизить порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля А со следующего года ввести пошлины на товары дороже 200 евро
В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль
Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины
В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины
МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину
C нового года изменятся правила пересечения границы
МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину C нового года изменятся правила пересечения границы
В Ленобласти построят новую дорогу до границы с Финляндией
Строительство трассы обойдется в 3 миллиарда рублей
В Ленобласти построят новую дорогу до границы с Финляндией Строительство трассы обойдется в 3 миллиарда рублей
На Северо-Западе отремонтируют пункты пропуска через границу
Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин
На Северо-Западе отремонтируют пункты пропуска через границу Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин
Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
Имена россиян, попавших под санкции, не раскрываются
Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
Имена россиян, попавших под санкции, не раскрываются
Что означает появление погранзоны на границе с Белоруссией? The Village выяснил, повлияют ли новые правила на российских туристов
ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией
Они создаются в Смоленской, Брянской и Псковской областях
ФСБ распорядилась создать пограничную зону между Россией и Белоруссией Они создаются в Смоленской, Брянской и Псковской областях
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны
Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Где именно произошёл инцидент, не уточняется
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Где именно произошёл инцидент, не уточняется
Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции
Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции
Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции
У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию
Около 30 граждан этой страны не прошли паспортный контроль и были отправлены обратно
У граждан Турции возникли проблемы при въезде в Россию Около 30 граждан этой страны не прошли паспортный контроль и были отправлены обратно
Финляндия вводит электронную очередь на границе с Россией
На пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») в декабре начнут тестировать систему предварительного бронирования очереди: въехать в Россию из Финляндии можно будет по предварительной записи