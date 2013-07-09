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Транспорт

Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку

В «Сухом» дефект не считают критическим

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Транспорт

Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку В «Сухом» дефект не считают критическим

Новости

Производитель самолётов Sukhoi SuperJet 100 предупредил о проблемах с деталями

Из-за санкций компании приходится уточнять свои договорённости с французскими и американскими поставщиками

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Новости

Производитель самолётов Sukhoi SuperJet 100 предупредил о проблемах с деталями Из-за санкций компании приходится уточнять свои договорённости с французскими и американскими поставщиками

Новости

Российский авиапром получит рекордную господдержку

Докапитализация отрасли составит 127 миллиардов рублей

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Новости

Российский авиапром получит рекордную господдержку Докапитализация отрасли составит 127 миллиардов рублей

Новости

Sukhoi Superjet использует iPad для контроля качества сборки

Это позволяет компании сократить время поиска точки сбоя с месяца до одного часа

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Новости

Sukhoi Superjet использует iPad для контроля качества сборки Это позволяет компании сократить время поиска точки сбоя с месяца до одного часа