Транспорт
Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку
В «Сухом» дефект не считают критическим
Транспорт
Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку В «Сухом» дефект не считают критическим
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Производитель самолётов Sukhoi SuperJet 100 предупредил о проблемах с деталями
Из-за санкций компании приходится уточнять свои договорённости с французскими и американскими поставщиками
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Производитель самолётов Sukhoi SuperJet 100 предупредил о проблемах с деталями Из-за санкций компании приходится уточнять свои договорённости с французскими и американскими поставщиками
Новости
Российский авиапром получит рекордную господдержку
Докапитализация отрасли составит 127 миллиардов рублей
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Российский авиапром получит рекордную господдержку Докапитализация отрасли составит 127 миллиардов рублей
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Sukhoi Superjet использует iPad для контроля качества сборки
Это позволяет компании сократить время поиска точки сбоя с месяца до одного часа
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