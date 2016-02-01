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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3
Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели

Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его
Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его «Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет
Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его

Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его
«Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2 Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2
Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1 Инна Чурикова у Глеба Панфилова, Евгений Леонов у Георгия Данелии и дуэт Олега Янковского и Татьяны Друбич
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1
Инна Чурикова у Глеба Панфилова, Евгений Леонов у Георгия Данелии и дуэт Олега Янковского и Татьяны Друбич

Документалка о Майкле Джексоне, «Наркотик» и ещё 5 фильмов на неделю
Документалка о Майкле Джексоне, «Наркотик» и ещё 5 фильмов на неделю Каждый понедельник советуем хорошее кино, которое можно смотреть дома каждый день
Документалка о Майкле Джексоне, «Наркотик» и ещё 5 фильмов на неделю

Документалка о Майкле Джексоне, «Наркотик» и ещё 5 фильмов на неделю
Каждый понедельник советуем хорошее кино, которое можно смотреть дома каждый день