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Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
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Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
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Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его«Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет
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Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его «Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет
Смотрим дома
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2 Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского
Смотрим дома
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2 Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского
Смотрим дома
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1Инна Чурикова у Глеба Панфилова, Евгений Леонов у Георгия Данелии и дуэт Олега Янковского и Татьяны Друбич
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