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Дисквалифицированные биатлонистки подадут в суд на Родченкова
Спортсменки потребуют от информатора ВАДА денежную компенсацию
Дисквалифицированные биатлонистки подадут в суд на Родченкова Спортсменки потребуют от информатора ВАДА денежную компенсацию
Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине Главные заявления премьер-министра по итогам года
Путин признал провал антидопинговой системы в России
Он надеется, что история с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым больше не повторится
Путин признал провал антидопинговой системы в России Он надеется, что история с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым больше не повторится
Cуд отменил арест имущества информатора ВАДА Родченкова
Дело против него отправлено на пересмотр
Cуд отменил арест имущества информатора ВАДА Родченкова Дело против него отправлено на пересмотр
Следствие не выявило в России «государственной допинговой программы»
Следствие еще находится в активной фазе
Следствие не выявило в России «государственной допинговой программы»
Следствие еще находится в активной фазе
Суд арестовал имущество информатора ВАДА о допинге в России
Ранее правоохранительные органы уже провели ряд обысков и выемок документов по делу Родченкова
Суд арестовал имущество информатора ВАДА о допинге в России Ранее правоохранительные органы уже провели ряд обысков и выемок документов по делу Родченкова
ВАДА признало достоверной информацию о подмене проб российских спортсменов в Сочи
По данным ВАДА, в подмене участвовали сотрудники ФСБ
ВАДА признало достоверной информацию о подмене проб российских спортсменов в Сочи По данным ВАДА, в подмене участвовали сотрудники ФСБ
Допросить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории
СКР подозревает Родченкова в злоупотреблении должностными полномочиями
Допросить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории СКР подозревает Родченкова в злоупотреблении должностными полномочиями
Дмитрий Песков — о клевете на российских спортсменов
Пресс-секретарь обвинил создателей фильмов о допинге в России в бездоказательной клевете
Дмитрий Песков — о клевете на российских спортсменов Пресс-секретарь обвинил создателей фильмов о допинге в России в бездоказательной клевете
Мутко заподозрили в причастности к допинговому скандалу
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о злоупотреблениях Минспорта журналистам
Мутко заподозрили в причастности к допинговому скандалу Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о злоупотреблениях Минспорта журналистам
Ещё двоих российских спортсменов обвинили в употреблении допинга в Сочи
На этот раз под удар попали бобслеист Алексей Воевода и лыжник Максим Вылегжанин
Ещё двоих российских спортсменов обвинили в употреблении допинга в Сочи На этот раз под удар попали бобслеист Алексей Воевода и лыжник Максим Вылегжанин
Россиян обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи
Сами спортсмены с заявлениями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории не соглашаются