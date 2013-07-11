Облако знаний
Hopes Style: Как одеться на деловую встречуСтилист Ильдар Иксанов выбрал для героев H&F одежду для важной встречи, например с инвестором, а они оценили выбор и рассказали о своём гардеробе.
Облако знаний
Hopes Style: Как одеться на деловую встречу Стилист Ильдар Иксанов выбрал для героев H&F одежду для важной встречи, например с инвестором, а они оценили выбор и рассказали о своём гардеробе.
Как это работает
Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния»)H&F начинает новую рубрику — о том, как предприниматели поддерживают себя в форме и как спорт помогает им в бизнесе. В первом выпуске — поклонник кроссфита Григорий Успенский.
Как это работает
Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния») H&F начинает новую рубрику — о том, как предприниматели поддерживают себя в форме и как спорт помогает им в бизнесе. В первом выпуске — поклонник кроссфита Григорий Успенский.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Новости
Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши»
На злободневные темы выступят успешные молодые предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля
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