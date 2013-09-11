Истории
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в ЕвропуСоздатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии
Истории
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии
Новости
Сибирская сеть Harat’s Pub начнёт международную экспансию с Таиланда
В следующем году компания также планирует открыть пабы в Казахстане, Украине, Белоруссии и Черногории
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