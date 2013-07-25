Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компанииПредприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компании Предприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Сделал сам
Harm’s: Как толстовки из Новосибирска добрались до МосквыАртём Тарасов и Юрий Ясюк сначала хотели заняться нанесением принтов на футболки, но потом решили сконцентрироваться на пошиве одежды. Теперь ежемесячный оборот их компании — около 300 000 рублей.
Сделал сам
Harm’s: Как толстовки из Новосибирска добрались до Москвы Артём Тарасов и Юрий Ясюк сначала хотели заняться нанесением принтов на футболки, но потом решили сконцентрироваться на пошиве одежды. Теперь ежемесячный оборот их компании — около 300 000 рублей.
Истории
На игле: Где шьют русские дизайнерыH&F разобрался в невидимой cтатистике лёгкой промышленности России и выяснил, почему на её благо трудятся сотни тысяч людей, но сделать русский H&M или Chanel пока не могут.
Истории