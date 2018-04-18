Новости
Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено)
В наиболее пораженных регионах находится 341 человек
Новости
Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено) В наиболее пораженных регионах находится 341 человек
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Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня
За неделю с острова вывезут всех туристов
Новости
Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня За неделю с острова вывезут всех туристов
Новости
Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора
Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом
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Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом
Утро в мире
Угроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом ДрейкаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире