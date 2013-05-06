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Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея
Утро в мире
Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом ЭлджеяКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея
Утро в мире

Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Weekend

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия

Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября

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Weekend

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября

«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»
Фильмы недели
«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката
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«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»
Фильмы недели

«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена» Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката

Новости

Heineken возобновляет выпуск кваса в России

Таким образом компания планирует компенсировать потери от падения спроса на пиво

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Новости

Heineken возобновляет выпуск кваса в России Таким образом компания планирует компенсировать потери от падения спроса на пиво

Новости

В России падают продажи пива зарубежных брендов

У российских производителей дела обстоят лучше

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Новости

В России падают продажи пива зарубежных брендов У российских производителей дела обстоят лучше