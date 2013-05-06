Утро в мире
Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом ЭлджеяКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Завершение операции в Кемерове, русский «Сникерс» и новый альбом Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Weekend
Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия
Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября
Weekend
Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября
Фильмы недели
«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката
Фильмы недели
«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена» Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката
Новости
Heineken возобновляет выпуск кваса в России
Таким образом компания планирует компенсировать потери от падения спроса на пиво
Новости
Heineken возобновляет выпуск кваса в России Таким образом компания планирует компенсировать потери от падения спроса на пиво
Новости
В России падают продажи пива зарубежных брендов
У российских производителей дела обстоят лучше
Новости