Бар Help на «Белорусской» откроется после реконструкции под новым названием Mr. Help & Friends
В заведении обновилось меню и расширилась коктейльная карта
Бар Help на «Белорусской» откроется после реконструкции под новым названием Mr. Help & Friends В заведении обновилось меню и расширилась коктейльная карта
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.