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Бар Help на «Белорусской» откроется после реконструкции под новым названием Mr. Help & Friends

В заведении обновилось меню и расширилась коктейльная карта

Бар Help на «Белорусской» откроется после реконструкции под новым названием Mr. Help & Friends
В заведении обновилось меню и расширилась коктейльная карта

От заката до рассвета: советы московских барменов
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов

От заката до рассвета: советы московских барменов
Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.