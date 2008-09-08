Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

21 женский шарф
21 женский шарф Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для переменчивой осенней погоды
21 женский шарф

21 женский шарф
Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для переменчивой осенней погоды

Набор: Что надеть в долгий перелёт
Набор: Что надеть в долгий перелёт The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для долгого перелёта.
Набор: Что надеть в долгий перелёт

Набор: Что надеть в долгий перелёт
The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для долгого перелёта.

Внешний вид (Петербург): Соня Скакалкина, дизайнер в студии kommcollective
Внешний вид (Петербург): Соня Скакалкина, дизайнер в студии kommcollective Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Соня Скакалкина, дизайнер в студии kommcollective

Внешний вид (Петербург): Соня Скакалкина, дизайнер в студии kommcollective
Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...

Две столицы. Два магазина