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Новости

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Город

Nokia выпустила приложение с картами для iOS

Компания Nokia выпустила бесплатное мобильное приложение Here Maps с картами, голосовым навигатором и построением маршрутов с учётом движения общественного транспорта.

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Город

Nokia выпустила приложение с картами для iOS Компания Nokia выпустила бесплатное мобильное приложение Here Maps с картами, голосовым навигатором и построением маршрутов с учётом движения общественного транспорта.