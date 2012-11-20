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Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit
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Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы
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Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch
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Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Город
Nokia выпустила приложение с картами для iOS
Компания Nokia выпустила бесплатное мобильное приложение Here Maps с картами, голосовым навигатором и построением маршрутов с учётом движения общественного транспорта.
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