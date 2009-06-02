Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок
В компании считают, что потребители, в особенности дети, могут по ошибке перепутать продукты
KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира
Масштабная маркетинговая кампания бренда превратила потребление шоколада в социальное действие
Hershey позволит распечатать шоколад на 3D-принтере
Компания стала одним из первых крупных производителей кондитерских изделий, обратившимся к технологиям 3D-печати
Сладкая история одного какао-зерна В нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.