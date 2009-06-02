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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок

В компании считают, что потребители, в особенности дети, могут по ошибке перепутать продукты

Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок

KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира

Масштабная маркетинговая кампания бренда превратила потребление шоколада в социальное действие

KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира

Hershey позволит распечатать шоколад на 3D-принтере

Компания стала одним из первых крупных производителей кондитерских изделий, обратившимся к технологиям 3D-печати

Hershey позволит распечатать шоколад на 3D-принтере

Сладкая история одного какао-зерна
Сладкая история одного какао-зерна В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Сладкая история одного какао-зерна

Сладкая история одного какао-зерна
В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.