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Кухня
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Кухня
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
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