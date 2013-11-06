У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем
А также со спортивными площадками и гостиницей
У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем А также со спортивными площадками и гостиницей
В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели
В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру
В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру
Станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» соединят канатной дорогой
Время в пути сократится с 45 минут до 7
Станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» соединят канатной дорогой Время в пути сократится с 45 минут до 7
На Ленинградском шоссе построят ТПУ с пересадками на водный транспорт
Также там откроют детскую школу парусного спорта
На Ленинградском шоссе построят ТПУ с пересадками на водный транспорт Также там откроют детскую школу парусного спорта
Через Химкинское водохранилище восстановят переправу
Из Южного Тушина до Северного речного вокзала можно будет добраться на водном такси за десять минут.