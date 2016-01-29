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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В сентябре завершится реконструкция Усачёвского рынка в Хамовниках

Среди участников Усачёвского рынка заявлены United Kitchen, «Щепка», «Хинкали Хаус», Mitzva Bar, «Русская рыбная фактория», Fish & Crab и другие

В сентябре завершится реконструкция Усачёвского рынка в Хамовниках

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

В «Оджахури» и «Хинкали Хаус» начинается фестиваль хачапури

В фестивальном меню — хачапури для вегетарианцев, мясоедов и десертное хачапури

В «Оджахури» и «Хинкали Хаус» начинается фестиваль хачапури