В сентябре завершится реконструкция Усачёвского рынка в Хамовниках
Среди участников Усачёвского рынка заявлены United Kitchen, «Щепка», «Хинкали Хаус», Mitzva Bar, «Русская рыбная фактория», Fish & Crab и другие
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
В «Оджахури» и «Хинкали Хаус» начинается фестиваль хачапури
В фестивальном меню — хачапури для вегетарианцев, мясоедов и десертное хачапури