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Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузамиСтуденты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
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Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.

Кирилл Чеканов запустил приложение Hippflow для Google Glass

Оно выводит информацию о последних обновлениях проектов в формате, сравнимом с push-уведомлениями на мобильных телефонах

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Кирилл Чеканов запустил приложение Hippflow для Google Glass Оно выводит информацию о последних обновлениях проектов в формате, сравнимом с push-уведомлениями на мобильных телефонах

В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket

Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000

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В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000

Школьник Кирилл Чеканов и его компания Hippflow отправят стартаперов учиться в Польшу

Компания начала сотрудничать с польским бизнес-инкубатором BinkPlus

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Школьник Кирилл Чеканов и его компания Hippflow отправят стартаперов учиться в Польшу Компания начала сотрудничать с польским бизнес-инкубатором BinkPlus

Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу
Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.
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Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу

Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу 17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.

Школьник Кирилл Чеканов создал сервис Hippflow, позволяющий инвестору следить за стартапом

Проект запустили за полгода

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Школьник Кирилл Чеканов создал сервис Hippflow, позволяющий инвестору следить за стартапом Проект запустили за полгода