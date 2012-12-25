Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузамиСтуденты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Кирилл Чеканов запустил приложение Hippflow для Google Glass
Оно выводит информацию о последних обновлениях проектов в формате, сравнимом с push-уведомлениями на мобильных телефонах
Кирилл Чеканов запустил приложение Hippflow для Google Glass Оно выводит информацию о последних обновлениях проектов в формате, сравнимом с push-уведомлениями на мобильных телефонах
В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket
Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000
В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000
Школьник Кирилл Чеканов и его компания Hippflow отправят стартаперов учиться в Польшу
Компания начала сотрудничать с польским бизнес-инкубатором BinkPlus
Школьник Кирилл Чеканов и его компания Hippflow отправят стартаперов учиться в Польшу Компания начала сотрудничать с польским бизнес-инкубатором BinkPlus
Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.
Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу 17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.
Школьник Кирилл Чеканов создал сервис Hippflow, позволяющий инвестору следить за стартапом
Проект запустили за полгода